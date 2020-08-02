نجوم الفن يقضون إجازة العيد في الساحل الشمالي (صور)

احتفل معظم نجوم الفن بعيد الأضحى المبارك في الساحل الشمالي، بعد تخفيف إجراءات قيود كورونا التي حالت دون احتفالهم بموسم انتهاء الدراما الرمضاني في عيد الفطر الماضي.وقضى الفنان أمير كرارة إجازة عيد الأضحى رفقة أصدقائه المقربين في الساحل الشمالي، حيث كان معه الفنان محمد حمدي والنجم رمضان صبحي لاعب النادي الأهلي وحارس المرمى شريف إكرامي.كما يقضى الفنان يوسف الشريف إجازة عيد الأضحى في الساحل الشمالي رفقة زوجته الكاتبة إنجي علاء بعد اطمئنانه على نجاح مسلسله الأخير «النهاية» الذي عرض خلال شهر رمضان.واحتفل الفنان أحمد داوود بعيد الأضحي المبارك رفقة زوجته علا رشد وأبنائهم، حيث حرص على تهنئة متابعيه بصورة علق عليها: «كل عام واحنا كلنا طيبين وعيد أضحى سعيد علينا جميعا وعلى كل اللي بنحبهم وإن شاء الله ربنا يكرمنا ويكون لينا نصيب في العام القادم بالوقوف على جبل عرفات».وحرصت الفنانة إيمان العاصي على قضاء عطلتها في الساحل الشمالي، بعد أن تعافت من إصابتها بفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19».