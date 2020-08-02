حفتر: الشعب الليبي قادر على تلقين تركيا درسًا قاسيًا

قال قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، الأحد، إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان جاء إلى ليبيا للبحث عن موروث أجداده، مشددا على أن الشعب الليبي قادر على تلقين الغازي التركي درسًا كبيرًا، وفقا لشبكة سكاي نيوز العربية.وتعهد «حفتر» بالنصر وطرد الأتراك والمرتزقة من الأراضي الليبية، خلال كلمة له أكد فيها أن الشعب الليبي لن يقبل بالاستعمار مرة ثانية بعدما ذاق منه النهب والسلب.وأكد قائد الجيش الوطني الليبي، في كلمة له خلال زيارته لكتيبة طارق بن زياد، صباح اليوم، لتفقّد جاهزية الوحدات العسكرية، أن الشعب الليبي لم ير من الأتراك سوى القتل والشر والجباية خلال 300 عام من الاحتلال التركي.