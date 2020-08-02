استعدادات بريطانيا لمواجهة موجة جديدة من كورونا

أكد مراسل قناة الغد من بريطانيا، عمر المنير، أن الحكومة البريطانية تعتزم اتخاذ خطة جديدة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وذلك خوفًا من تزايد الإصابات، والتعرض لموجة ثانية من الفيروس.وقال المراسل، إن الحكومة ستتخذ مجموعة من الإجراءات خاصة بالمواطنين الذين تتراوح أعمارهم ما بين 50 عاما و70 عاما، مشيرا إلى أن ذلك القرار واجه انتقادات كثيرة، بعدما تبين أن فيروس كورونا يصيب الجميع من جميع الأعمار دون تفرقة، لافتا إلى أن الحكومة تسعى لتجنب تزايد في أعداد الإصابات، وأن هناك اقتراح غلق مدينة لندن العاصمة الكبرى.وكان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، أعلن تأجيل تخفيف إجراءات الإغلاق العام المتخذة لمكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) - والتي كان من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ، لتتيح للبريطانيين عقد حفلات الزفاف وعودة استضافة المطاعم والمقاهي للزبائن داخل الصالات.