رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 02 أغسطس 2020 الموافق 12 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

استعدادات بريطانيا لمواجهة موجة جديدة من كورونا

الأحد 02/أغسطس/2020 - 05:25 م
مواجهة موجة جديدة
مواجهة موجة جديدة من كورونا
أحلام عبدالرحمن
طباعة
أكد مراسل قناة الغد من بريطانيا، عمر المنير، أن الحكومة البريطانية تعتزم اتخاذ خطة جديدة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وذلك خوفًا من تزايد الإصابات، والتعرض لموجة ثانية من الفيروس.

وقال المراسل، إن الحكومة ستتخذ مجموعة من الإجراءات خاصة بالمواطنين الذين تتراوح أعمارهم ما بين 50 عاما و70 عاما، مشيرا إلى أن ذلك القرار واجه انتقادات كثيرة، بعدما تبين أن فيروس كورونا يصيب الجميع من جميع الأعمار دون تفرقة، لافتا إلى أن الحكومة تسعى لتجنب تزايد في أعداد الإصابات، وأن هناك اقتراح غلق مدينة لندن العاصمة الكبرى.

وكان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، أعلن تأجيل تخفيف إجراءات الإغلاق العام المتخذة لمكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) - والتي كان من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ، لتتيح للبريطانيين عقد حفلات الزفاف وعودة استضافة المطاعم والمقاهي للزبائن داخل الصالات.

موضوعات متعلقة

«الأنابيب طارت من قوة الانفجار».. تفاصيل اشتعال عربة «بوتاجاز» بقنا

عادل إمام يكشف تفاصيل علاقته بـ«عبدالناصر»

«لجنة كورونا»: الالتزام بالإجراءات الوقائية أسهم فى السيطرة على الفيروس

جحيم في قنا.. انفجار 300 أنبوبة والرعب يجتاح «أبوتشت»

الصور

image description

«وسط البلد» دون محتفلين فى ثالث أيام عيد الأضحى

image description

كوبري قصر النيل يخلو من المحتفلين بالعيد في ثالث أيامه (فيديو)

image description

توزيع الحلوى فى شارع 306

image description

احتفال المصريين بثانى أيام العيد بحدائق الشوارع

image description

«العيد فى مصر غير».. «الأضحى» كما رآه سودانيو مصر

الأكثر قراءة

بمجموع 409.5 درجة.. «الدستور» تنفرد بتفاصيل الأولى على الثانوية

«التعليم» تكشف مفاجأة بقائمة أوائل الثانوية العامة

تفاصيل ظهور نتيجة الثانوية العامة 2020 برقم الجلوس عبر «الدستور»

رابط نتيجة الثانوية العامة 2020 بالاسم.. اعرف نتيجة الصف الثالث الثانوي برقم الجلوس

إنفوجراف

image description

أبرز مؤشرات سوق الاتصالات فى مصر (انفوجراف)

image description

استولى على 63 مليون جنيه.. خلافات هيفاء وهبي ومدير أعمالها

image description

سرقها وأنكر الزواج.. أزمة المطربة شيما عادل ولاعب الأهلي السابق (إنفوجراف)

image description

الشيطان.. قتل أسرته ليتزوج عشيقته المتزوجة

أيام زمان

عادل إمام يكشف تفاصيل علاقته بـ«عبدالناصر»

مأساة البيه البواب.. سر لجوء أحمد زكي لـ«كاتب كبير» لتوجيهه بعد وفاة صلاح جاهين

اعترافات أحمد فؤاد نجم.. «زورت استمارات فدخلت السجن وشتمت الزمالك لهذا السبب»

أراد أن يتعلم منه التمثيل فضربه بالقلم.. هكذا بدأت علاقة أنور وجدي بـ يوسف وهبي

نجم الساعة

مأساة البيه البواب.. سر لجوء أحمد زكي لـ«كاتب كبير» لتوجيهه بعد وفاة صلاح جاهين

منوعات

الأمن يسمح لمحتفلي «الأضحى» بالتواجد على كورنيش النيل

الأكاديمية المانحة لجائزة نوبل تُحيي ذكرى أحمد زويل

سجل رقم الجلوس.. «الدستور» تتيح رابط نتيجة ثانوية عامة 2020 لعلمي وأدبي

تخلص من دهون البطن خلال أسابيع

مقالات الرأي
د.كريمة الحفناوى
قاطعوا المنتجات التركية
ماجد حبته
دواجن مصر.. ولوردات بريطانيا!
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ محمد الأحمدى الظواهرى.. جمع مع شدته تواضعًا وزُهدًا فى الدنيا «2-2»
ماجد حبته
الأضحى.. آيا صوفيا.. والأقصى
المزيد

الثقافة

مركز نهر النيل للنشر يصدر ترجمة «خطاب من هيباتيا لثيون»

فى ذكراه.. محمد على أسس مصر الحديثة واهتم بالتعليم رغم أميته

عودة عرض «كأنك تراه» على مسرح الطليعة.. الليلة

وائل الفشنى يحيى حفلًاً للإنشاد الدينى بساقية الصاوى 17 أغسطس