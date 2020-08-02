7 مصابين في انقلاب ميكروباص بالمحلة

أصيب ٧ أشخاص فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص أعلى كوبرى الرباط أمام عزبة حمد، التابعة لدائرة ثان المحلة الكبرى.تلقى اللواء هانى مدحت مدير أمن الغربية، إخطارا من قسم ثان المحلة الكبرى، بورود بلاغات من الأهالى تفيد بإصابة ٧ ركاب بجروح وكدمات، من بينهم ٣ فى حالة خطيرة، إثر انقلاب سيارة ميكروباص أعلى كوبرى الرباط.وانتقلت قوة من مباحث قسم ثان إلى موقع الحادث، وتبين من خلال التحقيقات أن الحادث بسبب السرعة الزائدة التى أدت إلى اختلال عجلة القيادة فى يد السائق، ولا توجد حالات وفاة.تم نقل المصابين إلى مستشفى المحلة العام لتلقى العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة، وتم إخطار النيابة العامة لتتولى باقى التحقيقات.