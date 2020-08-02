تامر حسني ينتهي من تسجيل أغاني ألبومه الجديد

نشر الفنان تامر حسني صورا له أثناء قضاء عطلته الصيفية بأحد حمامات السباحة عبر حسابه الرسمي على «انستجرام».وأعلن تامر انتهائه من تسجيل أغاني ألبومه الجديد، وعلق على الصور: «نهاركم أبيض يا أغلى الناس خلصت امبارح تسجيل الألبوم استعدوا».يشار إلى أن تامر حسني انتهى مؤخرا من تصوير أحدث أعماله السينمائية فيلم «مش أنا» والمقرر طرحه في دور العرض السنيمائي فور انتهاء أزمة وباء كورونا وعودة كل شيء لطبيعته، ويشارك في بطولة الفيلم بجانب الفنانين حلا شيحا وماجد الكدواني وسوسن بدر ومن تأليف تامر حسني وإخراج سارة وفيق.