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الأحد 02 أغسطس 2020 الموافق 12 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

محمد رجب يكشف موعد تصوير مسلسله الجديد «ضربة معلم»

الأحد 02/أغسطس/2020 - 04:28 م
محمد رجب
محمد رجب
محمد مجدي
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أكد الفنان محمد رجب أنه يقوم هذه الفترة بالتحضير لمسلسله الجديد "ضربة معلم"، والذي يتعاون خلاله مع المخرج إسماعيل فاروق للمرة الثانية بعد نجاحهما فى مسلسل "الأخ الكبير".

وأشار رجب في تصريح لـ"الدستور"، أنه يعقد هذه الفترة بشكل يومى جلسات تحضيرية برفقة المخرج للوقوف على التفاصيل النهائية للعمل، من حيث الاستقرار على أبطاله الذين من المنتظر الإفصاح عنهم خلال أسبوع بعد توقيعهم بشكل رسمي.

وقال رجب، إن المسلسل من المنتظر أن ينطلق تصويره في الأول من سبتمبر القادم بعدما يتم الاستقرار بشكل كامل على التفاصيل الخاصة بالعمل الذي كتبه أحمد عبدالفتاح، وينتمي لنوعية الأعمال طويلة الحلقات التي تصل إلى 45 حلقة سيتم عرضها خلال الفترة المقبلة قبل انطلاق شهر رمضان.

وقدم الثلاثي محمد رجب وإسماعيل فاروق وأحمد عبد الفتاح نجاحًا كبيرًا في مسلسل "الأخ الكبير" هذا العام وحظى بتفاعل جماهيري كبير مع أحداثه، وشارك فى بطولته عبير صبري، هبة مجدي، دينا فؤاد، محمد عز، أشرف زكى، محمود حجازى، رندا البحيرى، هاجر أحمد، إيهاب فهمى، محسن منصور، رانيا ملاح، أحمد حلاوة، عمرو عبدالعزيز، أحمد إمام، وزينة منصور.

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