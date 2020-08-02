مصرع طفل سقط من أعلى سطح منزله في المحلة

لقى طفل في الثالثة من عمره مصرعه متأثرا بإصابته إثر سقوطه من أعلى سطح منزلهم بمنطقة المنشية الجديدة التابعة لدائرة ثان المحلة الكبرى.تلقى اللواء هاني مدحت، مدير أمن الغربية، إخطارا من مأمور قسم ثان المحلة الكبرى، بورود بلاغات من الأهالي تفيد بمصرع الطفل حسن أحمد أبو العمايم يبلغ من العمر ٣ سنوات إثر سقوطه من سطح منزله.وانتقلت قوة من مباحث قسم ثان إلى موقع الحادث، وتبين من خلال التحقيقات، أن الطفل كان يلهو على سطح منزلهم وانزلقت قدمه سهوا، ولفظ أنفاسه الأخيرة في الحال ولا توجد شبهة جنائية.وتم نقل جثة الطفل إلى مستشفى المحلة العام لاستخراج تصريح بدفنها وتحرر محضر بالواقعة، وجار إخطار النيابة العامة لتولي التحقيقات.