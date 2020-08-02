«وسط البلد» دون محتفلين فى ثالث أيام عيد الأضحى

خلى ميدان التحرير وشوارع وسط البلد بالقاهرة من المحتفلين بعيد الأضحى المبارك في ثالث أيامه بسبب ارتفاع درجات الحرارة، وبالتزامن مع الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي تتخذها رئاسة مجلس الوزراء.وفرضت قوات الأمن حواجز أمنية على مداخل كوبري قصر النيل لمنع عبور المارة وفتحت الطريق أمام حركة السيارات فقط، منعًا للتكدس وتجمعات المحتفلين بعيد الأضحى المبارك، للحد من انتشار عدوى الإصابة بفيروس كورونا المستجد كوفيد-١٩ بين المواطنين.وضعت وزارة الداخلية خطة محكمة لتأمين احتفالات المصريين في عيد الأضحى، تعتمد على التنسيق الكامل بين الأجهزة الأمنية كافة، ومتابعتها عبر غرفتى عمليات إدارة الأزمة والأمن، بالإضافة إلى الوجود الميدانى لمديري الأمن والقيادات الشرطية في الشوارع، لمتابعة انتشار قوات الشرطة في الطرق والمحاور الرئيسية.وتتضمن الخطة التزام أقصى درجات الحيطة والتأمين لحماية المنشآت المهمة والدينية بمحافظات الجمهورية كافة، وتأمين المسطح المائي لنهر النيل، وتفعيل قرارات الدولة الخاصة بالتباعد الاجتماعي، خاصة في الفنادق وغيرها.