كمال أبوسيف مديرًا لمكتب وزير الأوقاف

أصدر الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، قرارًا بتكليف الدكتور كمال محمد علي أبوسيف، مدير مديرية أوقاف البحر الأحمر، للعمل مديرًا إداريًّا لمكتب الوزير.وكلف جمعة الشيخ محمود طه الشيمي غنيم، مدير الدعوة بأوقاف البحر الأحمر، بتسيير أعمال وظيفة مدير مديرية أوقاف البحر الأحمر.وأصدر وزير الأقاف قرارًا بتكليف الدكتور أسامة فخري الجندي، مدير عام التحرير والنشر بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، للعمل مديرًا عامًّا للمساجد الحكومية بديوان عام الوزارة، وإلحاق الدكتور صبري حلمي أبوغياتي، للعمل بمكتب الوزير لشئون المتابعة العلمية.يأتي ذلك ف إطار رؤية الوزير بالدفع بالشباب في المناصب القيادية.