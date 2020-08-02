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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

مطرانيات وكنائس المنيا تضع ضوابط لحضور القداسات بعد عودتها غدًا

الأحد 02/أغسطس/2020 - 04:02 م
مطرانيات وكنائس المنيا
مطرانيات وكنائس المنيا
المنيا ـ على حسين
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وضعت عدد من مطرانيات الأقباط الأرثوذكس في المنيا، ضوابط وإرشادات للتسجيل وحضور القداسات، وذلك بعد عودة إقامتها غدًا الإثنين، وفقًا لقرار البابا تواضروس بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية.

شملت شروط وضوابط حضور القداسات التي أعلنتها المطرانيات والكنائس في بيانات لها عبر صفحاتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" التسجيل مسبقا قبل حضور القداس من خلال منصة التسجيل الإلكترونية، ويتم التسجيل لحضور قداس واحد فقط للشخص خلال شهر أغسطس، وأي تسجيلات مكررة سيتم إلغائها تلقائيًا.

وتشمل إجراءات الدخول إلى القداس: يجب الدخول من باب الكنيسة لقياس درجة الحرارة مع إبراز بطاقة الرقم القومي، وحددت الكنيسة موعد الدخول قبل بدء القداس بنصف الساعة فقط بعدها سيغلق الباب الخارجي للكنيسة ويمنع الدخول أو الخروج ومنعت الكنيسة السلام باليد نهائيًا والاكتفاء بالتحية بالانحناء فقط، مع ارتداء الكمامة منذ دخول الكنيسة من الباب الخارجي وحتى الخروج منها.

ناشدت الكنيسة المصلين إحضار مستلزماتهم الشخصية من (كتاب الصلوات وغطاء رأس السيدات وزجاجة المياه)، وأكدت أنه سيتم فتح باب الكنيسة للانصراف تباعًا، دون تكدس، وفي حالة التعذر عن الحضور يجب الإبلاغ مسبقًا لإعطاء فرصة لشخص آخر.

كما ناشدت المطرانيات والكنائس، أنه في حالة المعاناة من أعراض البرد أو أي مرض معدي يجب التزام المنزل حتى يتم الشفاء حفاظًا على صحة الآخرين.

يذكر أن البابا تواضروس، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، قد أصدر تعليمات بإعادة فتح كنائس الإسكندرية والقاهرة في 3 أغسطس الجاري، وسط إجراءات احترازية مشددة لمنع تفشي وانتشار فيروس كورونا.

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