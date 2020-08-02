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الأحد 02 أغسطس 2020 الموافق 12 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

أهالي الوادي الجديد يحتفلون بالعيد على طريقتهم الخاصة (فيديو)

الأحد 02/أغسطس/2020 - 06:52 م
أهالي الوادي الجديد
أهالي الوادي الجديد
محمد مهدي
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يحتفل أهالي محافظة الوادي الجديد بعيد الأضحي المبارك بطرق مختلفة حسب الأعمار السنية وكل على طريقته الخاصة.

ففي قرية الراشدة يحتفل كبار السن والشيوخ على الطريقة الإبراهيمية في الشوارع والطرقات والميادين العامة، حيث يطوف مجموعة من كبار السن والحجاج يرددون اسم الله وأسماء أولياء الله الصالحين، حبا ومنهاجا لرسول الله وطاعة لله ورسوله.

قال جمال حسان من أهالي قرية الجديدة، لـ"الدستور": "إننا نتفائل بهؤلاء الشيوخ خاصة وأنهم يذكرون الله ورسوله، فالجميع يطلبهم أن يأتوا إلى منازلهم يتشفعون ويطلبون الشفاعة ويتزللون ويتضرعون لله".

وأكد حسان أن هناك مجموعة من الأهالي يأتون بهؤلاء الشيوخ والحجاج متفائلين ببركتهم ولذكرهم أسماء الله الحسنى مرددين بعض أغاني الموالد القديمة والذكر التي تكاد أن تندثر في المحافظة.

وتضم محافظة الوادي الجديد، عددا من المقامات والأضرحة التي في الأساس مقبرة لشيخ قديم يتبارك الأهالى بمقامه وكراماته وتحولت لموروث ثقافي بين الأهالي من جيل لآخر، حيث تنتشر الأضرحة والمقامات بعدد كبير في مراكز المحافظة وبالأخص بواحتي الخارجة والداخلة، ويحرص موردين كل ضريح على إحياء ليالي وموالد أصحاب المقامات والأضرحة التي ارتفعت شهرتها في العهود السابقة، وذلك من خلال الابتهالات والإنشاد الديني بجانب الحضرة والذكر كل أسبوع.
أهالي الوادي الجديد
أهالي الوادي الجديد
أهالي الوادي الجديد
أهالي الوادي الجديد
أهالي الوادي الجديد
أهالي الوادي الجديد

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