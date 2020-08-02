إزالة 3 تعديات على الأراضى الزراعية بالغربية

شنت مديرية الزراعة بالغربية حملة مكبرة طوال أيام العيد لمنع التعدى على الأرض الزراعية وتمكنت من إزالة ٣ تعديات بمساحة قيراطين بالسنطة وقطور.وأكد المهندس على عبدالجواد، وكيل وزارة الزراعة بالغربية، أن جميع أجهزة المديرية تعمل على مدار الساعة لمنع التعديات على الأرض الزراعية، مشددًا على أن غرفة الطوارئ تستقبل شكاوى واستفسارات الفلاحين على مستوى المحافظة.وأضاف وكيل وزارة الزراعة أنه تم حل العديد من الشكاوى الخاصة بالفلاحين التي وردت إلى غرفة الطوارئ خلال اليومين الماضيين، مشيرًا إلى أن الموقع الإرشادي للمديرية يقوم بتوعية المواطنين خلال عيد الأضحى بكيفية التعامل الجيد مع اللحوم والطرق الصحيحة لطهيها.