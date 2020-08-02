حجاج بيت الله الحرام يباشرون رمى الجمرات ثانى أيام التشريق

عرضت فضائية "إكسترا نيوز" مقطع فيديو يضم لقطات حية من رمي الحجاج للجمرات في ثاني أيام التشريق، مكبرين عند الرمي، اقتداءً بالنبي (صلى الله عليه وسلم).وبدأ حجاج بيت الله الحرام رمي الجمرات الثلاث في ثاني أيام التشريق، الأحد، مبتدئين بالجمرة الصغرى فالوسطى ثم جمرة العقبة، وسط تنظيم دقيق وإجراءات احترازية عالية، وتحقيق التباعد المكاني بين الحجيج، حفاظًا على سلامتهم وسلامة الكوادر المشاركة في خدمتهم.يؤدى نحو 10 آلاف من المقيمين المناسك هذا العام، مقارنة بنحو مليونى ونصف المليون الذين حضروا العام الماضى، وتم تزويدهم بمجموعة من الأدوات والمستلزمات، بينها ثوب إحرام طبى ومعقم وحصى الجمرات وكمامات، كما قام العمال فى الحرم المكى بتعقيم المنطقة المحيطة بالكعبة لمنع الحجاج من لمسها.