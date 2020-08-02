كوبري قصر النيل يخلو من المحتفلين بالعيد في ثالث أيامه (فيديو)

خلا كوبري قصر النيل من المحتفلين بعيد الأضحى المبارك في ثالث أيامه، بالتزامن مع الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي تتخدها رئاسة مجلس الوزراء للحد من انتشار عدوى الإصابة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» بين المواطنين.وفرضت قوات الأمن حواجز أمنية على مداخل كوبري قصر النيل لمنع عبور المارة، وفتحت الطريق أمام حركة السيارات فقط، منعا للتكدس وتجمعات المحتفلين بعيد الأضحى المبارك.ووضعت وزارة الداخلية خطة محكمة لتأمين احتفالات المصريين فى عيد الأضحى، تعتمد على التنسيق الكامل بين الأجهزة الأمنية كافة، ومتابعتها عبر غرفتي عمليات إدارة الأزمة والأمن، بالإضافة إلى الوجود الميدانى لمديرى الأمن والقيادات الشرطية فى الشوارع، لمتابعة انتشار قوات الشرطة فى الطرق والمحاور الرئيسية.وتتضمن الخطة التزام أقصى درجات الحيطة والتأمين لحماية المنشآت المهمة والدينية بمحافظات الجمهورية كافة، وتأمين المسطح المائى لنهر النيل، وتفعيل قرارات الدولة الخاصة بالتباعد الاجتماعي، خاصة فى الفنادق وغيرها.