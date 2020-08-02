التحقيق مع «نمساوى» حاول تهريب بذور الحشيش

تباشر نيابة شرق القاهرة الكلية، تحت إشراف لمستشار أحمد عز الدين المحامي العام، التحقيق مع راكب نمساوي من أصل مصري متهم بمحاولته تهريب بذور مخدرات والتربة الخاصة بزراعتها مع نبات المشروم.وكلفت النيابة بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة، وإرسال المضبوطات إلى المعمل الكيماوي لتحليلها وفحصها وإعداد تقرير مفصل بهاوتبين من التحقيقات أنه عقب تمكن قوات الأمن بمطار القاهرة الدولي من ضبط المتهم وبحوزته المواد المخدرة عقب محاولة إخفائها داخل حقائبه لتضليل رجال الجمارك والعبور بها وتعليم زراعتها مع نبات المشروم داخل البلاد لتحقيق مكاسب مادية.وأوضحت التحقيقات، أنه أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طائرة شركة مصر للطيران القادمة من فيينا، اشتبه الأمن في راكب نمساوي من أصل مصري قادم من فيينا، وبفحص حقائبه على أجهزة الفحص بالأشعة " X_Ray" تلاحظ وجود أحجام غير معتادة داخل حقائبه، وعثر معه على مطحنة مواد مخدرة وعدة جرامات من الماريجوانا المخدرة و750 جرامًا من تربة نبات «المشروم» المخلوط بالماريجوانا الجاهزة للزراعة وكتيب إرشادات لزراعة المخدرات.وتم تحرير محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيقات.