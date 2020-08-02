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الأحد 02 أغسطس 2020 الموافق 12 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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محافظات

رفع 1600 طن رتش من الطريق الدائرى بالغردقة (صور)

الأحد 02/أغسطس/2020 - 03:42 م
الطريق الدائري بالغردقة
الطريق الدائري بالغردقة
كتب- علي عواد
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أعلن مجلس مدينة الغردقة، بمحافظة البحر الأحمر، اليوم، عن رفع وتسوية 1600 طن رتش مخلفات مبانى من الطريق الدائرى الأوسط بمدينة الغردقة، وذلك تنفيذا لتعليمات رئيس المدينة اللواء عاطف وجدي، بمتابعة مجهودات المدينة من رفع الرتش من الشوارع الرئيسية والحيوية موجها باستغلال فترة إجازة عيد الأضحى المبارك.

كما وجه رئيس مدينة الغردقة بشن حملات مكبرة لرفع مستوى النظافة وتكثيف أعمال رفع الأتربة والتي يصعب رفعها فى الأيام العادية لعدم تأثيرها على الحركة المرورية.

وأكد اللواء عاطف وجدي رئيس مدينة الغردقة في بيان له، على أهمية تكثيف الجهود وحملات رفع المخلفات القمامه وتراكمات رتش المبانى للحفاظ على صحة المواطنين والحفاظ على المظهر العام والحضارى للمدينة كونها مدينة سياحية.

على جانب آخر، قام اللواء إيهاب رشاد مكاوى، رئيس حى جنوب، واللواء حامد أحمد حامد، رئيس حى شمال، بالمرور على الشوارع والطرق السريعة لضبط المخالفين ومتابعته انتظام عمل المخابز خلال إجازة عيد الأضحى وذلك لضمان توفير الخبز المدعم للمواطنين.

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