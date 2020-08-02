فيلم «الغسالة» يحقق 3 ملايين فى 3 أيام

نجح الفيلم المصري الجديد "الغسالة" في تحدي الخوف من فيروس كورونا المستجد كوفيد- 19 وإتاحة نسبة 25% فقط من مقاعد دور العرض، واستطاع تحقيق ثلاثة ملايين جنيه مصري في ثلاثة أيام، بل واستطاع التغلب على وجود أكثر من مباراة مهمة لكرة القدم في أكثر من دوري قوي أو نهائي كأس إنجلترا.الفيلم يعرض في أكثر من مئة دار عرض وسط إجراءات احترازية عكست الجانب الحضاري للجمهور المصري والتزامه بالمحاذير التي قررتها الحكومة المصرية للوقاية من جانحة الكورونا، وهو من إنتاج نيو سينشري وسينرجي فيلمز وأفلام مصر العالمية. وتوزيع دولار فيلم.ويلعب بطولته نخبة من النجوم هم: أحمد حاتم وهنا الزاهد ومحمود حميدة وشرين رضا وبيومى فؤاد ومحمد سلام وأحمد فتحى وطاهر أبوليلة وعدد من ضيوف الشرف. وهو من تأليف عادل صليب، وإخراج عصام عبد الحميد، وتدور أحداثه في إطار كوميدي خيالي حول غسالة تتحول إلى آلة زمن، مما يخلق العديد من الصراعات والمفارقات الكوميدية.