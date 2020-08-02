الجزائر تعلن استلام عسكري متقاعد هاربا في الخارج

أعلنت السلطات الجزائرية، اليوم الأحد، استلام عسكري متقاعد كان هاربا في الخارج، تمهيدا لمحاكمته.ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية، عن بيان للأمن الجزائري قوله: إنه "بأمر من الرئيس عبد المجيد تبون القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني وبالتنسيق بين أجهزة الأمن الجزائرية وأجهزة الأمن التركية، تم يوم الخميس الماضي، تسليم المساعد الأول المتقاعد "قرميط بونويرة " الهارب، والذي سيمثل أمام قاضي التحقيق العسكري غدا الإثنين".