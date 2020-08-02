إنجي المقدم تنشر صورة لها على البحر
الأحد 02/أغسطس/2020 - 03:39 م
هدير شعراويطباعة
شاركت الفنانة إنجي المقدم، جمهورها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي للفيديوهات والصور "إنستجرام"، صورة جديدة.
وظهرت إنجي المقدم في الصورة من أمام البحر، وعلقت على الصورة قائلة: "of mind".
وكانت آخر أعمال إنجي المقدم الفنية مسلسل "لعبة النسيان"، الذي خاضت به السباق الرمضاني الماضي 2020، وهو من بطولة دينا الشربيني بجانب كل من أحمد داوود والفنانة الراحلة رجاء الجداوي.
وظهرت إنجي المقدم في الصورة من أمام البحر، وعلقت على الصورة قائلة: "of mind".
وكانت آخر أعمال إنجي المقدم الفنية مسلسل "لعبة النسيان"، الذي خاضت به السباق الرمضاني الماضي 2020، وهو من بطولة دينا الشربيني بجانب كل من أحمد داوود والفنانة الراحلة رجاء الجداوي.
إنجي المقدم تنشر صورة لها على البحر
إنجي المقدم تنشر صورة لها على البحر