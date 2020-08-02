غرق شرطى أثناء فحص «بلاغ إنقاذ»

لقي غطّاس من قسم الإنقاذ النهري، التابع لإدارة الحماية المدنية بمديرية أمن سوهاج، مصرعه غرقًا في نهر النيل أثناء قيامه بفحص أحد بلاغات الغرق بمركز البداري بأسيوط.جرى انتشال الجثة بمعرفة زملائه من فريق الإنقاذ النهري، وتم نقلها إلى مستشفى طهطا العام تحت تصرف النيابة العامة.تلقى اللواء حسن محمود مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، بلاغا من اللواء جلال أبوسحلى، نائب المدير لقطاع الشمال، يفيد بغرق رقيب شرطة من قوة الإنقاذ النهري بإدارة الحماية المدنية بسوهاج، وتم انتشال الجثة ونقلها للمستشفى.وبالفحص تبين غرق الرقيب شرطة "عمر. ع"، من قوة قسم الإنقاذ النهري التابع لإدارة الحماية المدنية، أثناء قيامه بفحص بلاغ غرق بناحية قرية قاو شرق التابعة لمركز شرطة البداري، ضمن المسطح المائي نطاق نقطة الإنقاذ.