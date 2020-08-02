صائب عريقات يستنكر تحريض نائب أمريكى ضد الرئيس الفلسطينى

استنكر أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، اليوم الأحد، تحريض أحد أعضاء مجلس النواب الأمريكي ضد الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبومازن) وأعضاء القيادة.وقال عريقات - بثته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) : "إن دعوة عضو مجلس النواب الأمريكي دوج لامبورن لفرض عقوبات على الرئيس الفلسطيني والقيادة، تأتي لعقاب الضحية على رفض خطة السلام الأمريكية"، واصفًا ذلك بـ"الابتزاز" المرفوض.وأضاف، أن إسرائيل ستتحمل المسئولية كاملة على الأراضي المحتلة في حال تنفيذ خطة الضم، وأن السلطة الوطنية أسست لنقل أبناء الشعب الفلسطيني من الاحتلال إلى الاستقلال، لا أن تكون أداة لاستمرار الاحتلال.