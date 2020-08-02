نائب محافظ بورسعيد: الأهالي يرتدون الكمامات في احتفالات العيد

قال عمرو عثمان، نائب محافظ بورسعيد، إنَّ الأهالي ملتزمون التزامًا كاملًا بإجراءات المحافظة وتعليمات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، فيما يخص الأماكن المخصصة للذبح.وأضاف «عثمان» في تصريحات لقناة «إكسترا نيوز» أنَّ المحافظة لم ترصد أي مشاكل في عملية الذبح في الشوارع أو أسفل المنازل، مؤكدًا أنَّ هناك التزامًا من المواطنين بالإجراءات الاحترازية والخاصة بالوقاية من فيروس كورونا المستجد.وأكّد أنَّ المواطنين وهم يحتفلون بالعيد يحرصون على ارتداء الكمامات ومعهم الأدوات الوقاية الخاصة بفيروس كورونا، لافتًا إلى وجود التزام بعدم التواجد على الشواطئ بنسبة 100%.