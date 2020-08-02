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الأحد 02 أغسطس 2020 الموافق 12 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ بني سويف يشهد تسلم 30 أضحية حية لتوزيع لحومها

الأحد 02/أغسطس/2020 - 03:14 م
الدكتور محمد هاني
الدكتور محمد هاني غنيم
بنى سويف - محمد حفيظ
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شهد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف اليوم الأحد، "ثالث أيام عيد الأضحى المبارك" تسلم مديرية التضامن الاجتماعي لعدد 30 رأس من الأضاحي الحية بواقع (20 عجول و10 خراف)، والتي تبرعت بها أحد الجمعيات، لتوزيعها على الأسر والفئات الأولى بالرعاية بمراكز ومدن المحافظة، وذلك بحضور بلال حبش نائب المحافظ، وإحسان أبوزيد وكيل وزارة التضامن الاجتماعي.

وأكد محافظ بني سويف حرصه على المشاركة في مثل هذه المبادرات الطيبة التي تقوم بها مؤسسات المجتمع المدني، خاصة جمعية البر والتقوى المصرية لإدخال السرور والبهجة على المحتاجين وإرساء مبادئ التكافل الاجتماعي.

ولفت إلى أن المجتمع المدني شريك أساسي في الخطة التنموية للمحافظة خاصة في مجال الدفع بتحسين مستوى معيشة أهالينا البسطاء والأولى بالرعاية في القرى والمناطق الأكثر احتياجا، والتي تتطلب مزيدًا من التكاتف والتضافر للارتقاء بمنظومة الخدمات والجوانب الحياتية لهم.

وأوضحت إحسان أبوزيد وكيل وزارة التضامن، أنه يتم حاليا تنفيذ الخطة التي سبق عرضها على المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم، لتوزيع لحوم الأضاحي المقدمة من الجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني خلال أيام العيد، بناءً على قاعدة البيانات المسجلة بالأسر المستفيدة.

مشيرة إلى أن خطة هذا العيد تتضمن توزيع لحوم 220 عجلا من مؤسسة مصر الخير، وتوزيع لحوم 60 عجلا مقدمة من جمعية الأورمان، ولحوم 5 عجول مقدمة من مؤسسة مصطفى محمود، بجانب 30 رأس "عجول وخرفان" من جمعية البر والتقوى المصرية المركزية، علاوة على قيام 46 جمعية "تابعة للتضامن بناصر وسمسطا بتوزيع لحوم على الفئات الأولى بالرعاية في المناطق والقرى الأكثر احتياجا، وذلك تحت إشراف بيطري مع الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المقررة.
الدكتور محمد هاني غنيم
الدكتور محمد هاني غنيم
الدكتور محمد هاني غنيم
الدكتور محمد هاني غنيم

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