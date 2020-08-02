مدير صندوق «تطوير العشوائيات»: 40% من العمران بمصر غير مخطط (فيديو)

قال المهندس خالد صديق، المدير التنفيذي لصندوق تطوير العشوائيات، إن الأماكن غير المخططة موجودة في كل محافظات مصر، مشيرًا إلى أن حوالي 40% من عمران مصر غير مخطط.وأضاف صديق، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، أن النسبة تختلف من محافظة لأخرى، لافتًا إلى أن مساحة الأماكن غير المخططة في محافظة القاهرة 18 ألف فدان، والإسكندرية 19 ألف فدان، والجيزة 19 ألف فدان.وأكد أن الصندوق لم يتوقف عن العمل نهائيًا خلال أزمة كورونا المستجد، منوهًا بأن العشوائيات مرض أخطر من مرض فيروس كورونا المستجد، مضيفا أنه تم تخصيص ميزانية 10 مليارات جنيه، لاستكمال المناطق غير الآمنة، وتطوير الأماكن غير المخططة على مستوى الدولة.