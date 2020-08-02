نائب محافظ سوهاج يتفقد بعض المشروعات التنموية بمركز جهينة

تفقد الدكتور أحمد سامى القاضي نائب محافظ سوهاج خلال جولته أمس بمركز ومدينة جهينة بعض المشروعات الخدمية والتنموية، يرافقه أحمد البدري رئيس مركز ومدينة جهينة.وبدأ نائب المحافظ جولته بتفقد مشروع إنشاء سوق حضرية بمدينة جهينة ضمن مشروعات برنامج التنمية المحلية لصعيد مصر الممول من البنك الدولي والحكومية المصرية، بتكلفة 4 ملايين و488 ألف جنيه، ووصلت نسبة التنفيذ به إلى 60%.كما تفقد بدء أعمال إنشاء محطة مياه جهينة على مساحة 6 أفدنة، بطاقة إنتاجية 40000 متر مكعب اليوم، بقيمة تقديرية للمشروع 350 مليون جنيه، ليخدم 288 ألفا و531 نسمة، ومن المقرر الانتهاء من الأعمال خلال 3 سنوات.ووجه "القاضي" بضرورة تكثيف الأعمال وسرعة الانتهاء من خطة العمل وفقا لخطة التنفيذ الموضوعة والالتزام بالجدول الزمني المحدد، لافتا إلى المتابعة الدورية والزيارات الميدانية المستمرة لتلك المشروعات.