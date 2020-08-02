«تموين الإسكندرية» تحرر 19 محضرًا لمخابز مخالفة بثالث أيام العيد

واصلت مديرية التموين والتجارة الداخلية، حملاتها الرقابية على الأسواق، في ثالث أيام عيد الأضحى المبارك، حيث تمت من خلالها متابعة القطاع التموينى بالمحافظة.وكلف المحاسب محمد سعد الله، وكيل وزارة التموين بالإسكندرية سليمان الطيب، مدير إدارة الرقابة بالمديرية بمتابعة المخابز البلدية، من حيث إنتاج الخبز البلدى المدعم وصرفه للمواطنين دون أى مشاكل أو معوقات.وأسفرت الحملات عن تحرير عدد 19 محضرًا لمخابز مخالفة ما بين إنتاج خبز ناقص الوزن أو غير مطابق للمواصفات أو الغلق دون إذن مسبق من التموين.كما تم المرور على محطات تموين السيارات ومتابعة الموقف والتأكد من عدم وجود أي مشاكل، والمرور على مستودعات البوتاجاز والاطمئنان على استقرار الوضع، متابعة أسواق الخضر والفاكهة والتأكد من توافر جميع السلع والإعلان عم الأسعار، وكذلك المرور على المجمعات الاستهلاكية ومتابعة توافر السلع الغذائية واللحوم.وعلى جانب آخر واصلت غرفة عمليات المديرية أعمالها بقيادة وكيل وزارة التموين، حيث استمرت أعمال غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المديرية والتي تتبعها غرف عمليات فرعية بكل إدارة تموينية فرعية، والتي لم ترصد حتى الآن أي مشاكل أو معوقات تؤثر على الوضع التمويني العام بالمحافظة.