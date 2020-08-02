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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى تحتل المركز 2294 عالميا فى تصنيف Webometrics

الأحد 02/أغسطس/2020 - 03:07 م
الأكاديمية العربية
الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا
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حققت الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري قفزة نوعية في الترتيب العالمى للجامعات وفقا لتقييم (Webometrics)، في تقييم يوليو 2020 الخاص بالتصنيف الدولي للجامعات.

واحتلت الأكاديمية المركز2294 من إجمالي 30 ألف جامعة من مختلف دول العالم، حيث واصلت تقدمها في التصنيف العالمي Webometrics بعد أن كان ترتيبها 2345 في يناير 2020 من إجمالي 28 ألف جامعة تخضع للتصنيف الدولي.

ويعد نظام تصنيف ويبومترکس «webometrics» أكبر نظام لتقييم الجامعات العالمية حيث يغطي ما يزيد على 30 ألف جامعة على مستوى العالم، ويصدر في إسبانيا عن المجلس العالي للبحث العلمي، ويرتبط بمعيار الأبحاث والملفات الفنية، ويجري تحديثه بشكل دوري كل 6 أشهر، ويهدف إلى تحفيز الباحثين في جميع أنحاء العالم لنشر أكثر وأفضل المحتويات العلمية على الإنترنت.

ويعتمد في تقييمه على نشاطات الجامعات التى تظهر في موقعها الإلكتروني وتستند إلى عدد من المعايير منها عدد الأبحاث والدراسات والتقارير المنشورة إلكترونيا، وحجم وأثر صفحات الويب التابع للجامعة ومدى استخدام اسمها الجامعة الروابط الخارجية ومحركات البحث وغيرها.
الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى تحتل المركز 2294 عالميا فى تصنيف Webometrics
الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى تحتل المركز 2294 عالميا فى تصنيف Webometrics

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