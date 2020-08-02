2447 إصابة جديدة بكورونا فى العراق

أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم الأحد، عن تسجيل 2447 إصابة جديدة بكورونا في العراق، فضلًا عن وفاة 63 حالة، وشفاء 2611 مصابًا.وقالت الوزارة - في بيان أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء - إنه تم فحص 14 ألفًا و399 نموذجًا في كل المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم؛ ليكون المجموع الكلى للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق مليونًا و29 ألفًا و159 نموذجًا.وأضافت أن إجمالي حالات الشفاء وصل إلى 91 ألفًا و886 حالة بنسبة شفاء 71%، وإجمالي حالات الإصابة بلغ 129 ألفًا و151 حالة، والحالات الخاضعة للعلاج 32 ألفًا و397 حالة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفاة 4 آلاف و868 حالة.