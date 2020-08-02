شفاء 17 مصابًا من كورونا في القليوبية

أعلن مستشفى النيل بشبرا الخيمة والمخصص لاستقبال حالات المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، خروج 17 حالة بعد تعافيهم من الفيروس، وذلك بعد ورود تقارير المسحات التي تم سحبها، وجاءت نتيجة العينات سلبية.من جانبه، قال الدكتور عيد العطار، مدير المستشفى - في تصريحات صحفية اليوم - إن إجمالي عدد المصابين في الأقسام الداخلية بالمستشفى بفيروس كورونا بلغ 42 حالة، يجرى تقديم الخدمة لهم، حتى يتم التعافي من الفيروس، مشيرًا إلى أنه بتعافي وخروج الـ17 حالة، يرتفع إجمالي عدد الحالات التي تم تقديم الخدمة لهم بالمستشفى منذ تخصيصها لاستقبال حالات الإصابة بالفيروس 2372 شخصًا حتى اليوم.وأضاف العطار أن الفريق الطبى بالمستشفى أسرة واحدة، وأعضاؤه يعاملون المرضى من هذا المنطلق، كما أن جميع المصابين المحجوزين حالتهم مستقرة، ويتم عمل مسحات لهم يوميًا؛ ومتابعتهم بشكل دوري تطبيقًا لبروتوكول العلاج المصري الذي أثبت فاعليته في مقاومة الفيروس.