تعافي حالتين من كورونا بحميات بني سويف

أعلنت مديرية صحة بني سويف، اليوم الأحد، تعافي حالتين من المصابين بفيروس كورونا المستجد من مستشفى الحميات، وذلك عقب خضوعهما للرعاية الصحية وبروتوكول علاج وزارة الصحة.وأشار الدكتور محمد يوسف عبدالخالق وكيل وزارة الصحة، إلى متابعة محافظ بني سويف اللحظية مستجدات ملف كورونا لتذليل العوائق التي قد تواجه المنظومة أولا بأول، مؤكدا مواصلة الجهود التي تقوم بها المنظومة الصحية بالمحافظة في التعامل مع تداعيات جائحة كورونا، وأن المنظومة الصحية لا تدخر جهدا في الدفع بجهود الدولة في مجابهة تلك الأزمة.وأثنى الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، على الجهد المشرف الذي تبذله المنظومة الصحية بالمحافظة في ظل أزمة فيروس كورونا، مثمنا دور الطاقم الطبي بالمستشفى، وكل مستشفيات المحافظة، حيث يعمل الجميع بتفانٍ وإخلاص ليضربوا أروع الأمثلة في أداء الواجب المهني والوطني.وتقدم وكيل وزارة الصحة بالشكر إلى الدكتور أحمد بغدادي مدير العلاجي، والدكتور محمود حسين مدير المستشفيات، والدكتور وليد عبده مدير مستشفى حميات بني سويف، على المتابعة المستمرة للمستشفى.