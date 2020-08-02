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الأحد 02 أغسطس 2020 الموافق 12 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

ننشر صورة القتيل المصرى بعيار نارى على يد شاب أردنى

الأحد 02/أغسطس/2020 - 02:52 م
مقتل شاب
مقتل شاب
دعاء جابر
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حصلت جريدة «الدستور» على صورة المصري الذي قتل أمس السبت ثاني أيام عيد الأضحى المبارك، بعيار ناري على يد شاب أردني.

وكان وزير القوى العاملة محمد سعفان، قد أصدر تعليمات فورية لمكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بالعاصمة الأردنية عمان لمتابعة مستحقات قتيل لقي حتفه على إثر إصابته بعيار ناري، على يد شاب أردني الجنسية، والتواصل مع جهة عمله لحفظ حقوقه العمالية، بالتنسيق مع القنصلية لمعرفة ملابسات الحادث من خلال التحقيقات التى تجرى حاليًا، وإنهاء إجراءات نقل الجثمان للقاهرة، وإبلاغ أسرته خالص العزاء.

وأوضح هيثم سعدالدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، أن الوزير تلقى تقريرًا عاجلًا من الملحق العمالى طلعت السيد رئيس مكتب التمثيل العمالى بالأردن، كشف فيه عن أن المتوفي يدعي أمير سمير إبراهيم، عن عمر يناهز 30 عامًا، على إثر إصابته بعيار ناري، على يد شاب أردني الجنسية، بحي نزال وسط العاصمة عمان.

وكشف رئيس مكتب التمثيل العمالي، عن أن الجاني تم القبض عليه ويتم في الوقت الحالي اتخاذ كل الإجراءات القانونية، فضلًا عن المتابعة الحثيثة والاهتمام البالغ من جانب السفير المصري بعمان شريف كامل، والتعاون مع القسم القنصلي والمستشار القانوني للسفارة وذلك لمعرفة ملابسات الحادث وما أسفرت عنه التحقيقات.

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