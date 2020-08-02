1357 إصابة جديدة بكورونا في السعودية

سجلت المملكة العربية السعودية، اليوم، أدنى عدد من حالات الإصابة بكورونا منذ أشهر، وذلك بعد تسجيل 1357 حالة جديدة.وقالت وزارة الصحة السعودية إنه تم تسجيل 1357 حالة إصابة، ليصبح إجمالي عدد الإصابات 278835 حالة.وأكدت الصحة تسجيل 30 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 2917 حالة.وأعلنت الوزارة تسجيل 2533 حالة تعافٍ جديدة من فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 240081 حالة.