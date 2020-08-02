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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تحرير 17 محضرًا فى حملة تموينية بثالث أيام العيد بملوى فى المنيا

الأحد 02/أغسطس/2020 - 02:49 م
حملة تموينية
حملة تموينية
المنيا ـ على حسين
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شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ملوي برئاسة اللواء أركان حرب أحمد السايس، رئيس مركز ومدينة ملوي، وبالتنسيق جنوب محافظة المنيا، بالتعاون مع إدارة التموين بالمركز حملة مكبرة لضبط الأسعار خلال إجازة عيد الأضحى المبارك وفرض الرقابة على المخابز البلدية ومراقبة الأسعار بالمحلات التجارية ورصد المخالفات بكل أنواعها لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

حيث نجحت حملة تموينية برئاسة أيمن إسماعيل، مدير إدارة تموين بندر ملوي، ووحدة مباحث التموين بالمدينة، علي عدد من المخابز البلدية، في ضبط وتحرير تحرير 17 محضرًا مخالفًا لعدد من المخابز البلدية بمدينة ملوي عبارة عن  10محاضر نقص وزن و4 محاضر عدم نظافة أدوات عجن ومحضر غير مطابق للمواصفات و2 محضر عدم وجود بون صرف، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وكان اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، قد شدد على رؤساء مجالس المراكز والمدن بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق خلال أيام عيد الأضحى المبارك والتصدي لأي محاولة للتلاعب بالأسعار واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، بالإضافة إلى الاستمرار في حملات النظافة وتكثيف العمل لمنع التجمعات.

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