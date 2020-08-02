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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

رئيس «علمية كورونا»: من المستحيل تسجيل «صفر إصابات» بالفيروس

الأحد 02/أغسطس/2020 - 02:43 م
الدكتور حسام حسني،
الدكتور حسام حسني،
فاتن خديوى _ سارة سعودى
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قال الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة والسكان، إنه لا يمكن تسجيل «صفر إصابات» بأي فيروس في العالم، وبالتالي فإن فيروس كورونا المستجد موجود ومستمر معنا.

وأضاف حسني، في تصريحات خاصة لـ"الدستور": "الأهم من وجود الفيروس هو شدته ومعدل انتشاره، والذي سيستمر في الانخفاض مع التزام المواطنين بالإجراءات الوقائية والاحترازية".

وأكد أنه يمكن السيطرة على موجة ثانية من فيروس كورونا المستجد حال حدوثها، من خلال التزام المواطنين بالإجراءات الوقائية والاحترازية واستمرار وعي التعامل مع الفيروس.

وشدد رئيس لجنة مكافحة كورونا بوزراة الصحة على عدم تراخي المواطنين في التعامل مع الفيروس، من خلال الاستمرار في الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية، من ارتداء الكمامات وعدم ملامسة الفم والعين والأنف باليد، والعطس في منديل، والتخلص من الكمامة أو المنديل بطريقة آمنة، لاستمرار السيطرة واحتواء الفيروس ومنع انتشاره مجددًا.

وسجلت وزارة الصحة والسكان، أمس السبت، انخفاضًا قياسيًا، بتسجيل 238 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 29 حالة جديدة.

وأعلنت عن خروج 1499 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 41137 حالة حتى اليوم، لافتة إلى أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم السبت، هو 94316 حالة، من ضمنهم 41137 حالات تم شفاؤها، و4834 حالة وفاة.

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