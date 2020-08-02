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الأحد 02 أغسطس 2020 الموافق 12 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

توزيع 10 آلاف كمامة على المواطنين فى سوهاج خلال إجازة العيد

الأحد 02/أغسطس/2020 - 02:42 م
اللواء طارق الفقي
اللواء طارق الفقي
مصطفى علم الدين
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أعلنت محافظة سوهاج عن توزيع 10 آلاف كمامة مطابقة للمواصفات على المواطنين بالمجان للوقاية من فيروس كورونا المستجد كوفيد- 19 في نطاق " حي شرق سوهاج، وحي غرب سوهاج، ومركز أخميم، وحي الكوثر"، وذلك خلال أيام إجازة عيد الأضحى المبارك.

وقد قامت الوحدات المحلية بتوزيع الكمامات، تنفيذًا لتوجيهات اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، حيث تم التوزيع على المواطنين في الأماكن العامة والشوارع، ومواقف سيارات الأجرة.

وأكد "الفقي" على حرص المحافظة على تطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من فيروس كورونا المستجد، والحفاظ على سلامة المواطنين، موجهًا رؤساء الوحدات المحلية بالمتابعة المستمرة، وتكثيف أعمال التطهير والتعقيم بالشوارع والمؤسسات الحكومية.

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