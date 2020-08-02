«بسبب أسر الشهداء».. مطالب أمريكية بفرض عقوبات على «أبومازن»

طالب دوج لامبورن، عضو الكونجوس الأمريكي عن الحزب الجمهوري، بفرض عقوبات على الرئيس الفلسطيني محمود عباس "أبو مازن"، وشخصيات كبيرة في السلطة الفلسطينية، لدعمهم التحريض ضد الاحتلال الإسرائيلي.وقال لامبورن، في رسالة إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن مطالبته بفرض عقوبات على أبومازن، وقيادات السلطة، تأتي بسبب استمرارهم فى دفع رواتب أسر الشهداء والأسرى الفلسطينيين، الذين قاموا بعمليات ضد تل أبيب، حسبما نشرت صحيفة "يسرائيل هيوم" الإسرائيلية.من جانبها، نقلت الولايات المتحدة الأمريكية مساعدات مالية لإسرائيل بقيمة 500 مليون دولار، وذلك بهدف دعم الدفعات الجوية، ومحاربة الأنفاق لدى تل أبيب.وتأتي تلك المساعدات بعد توقيع اتفاقية جديدة بين إسرائيل وأمريكا لاستخدام منظومات الدفاع الجوي الأمريكية في إسرائيل في حال اندلاع حرب بالمنطقة.