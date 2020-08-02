«الصحة العالمية» تحذر هؤلاء من الإفراط فى تناول اللحوم

وجه الدكتور جمال عصمت، مستشار منظمة الصحة العالمية رئيس الاتحاد العالمي للكبد الأسبق، نصائح لمرضى الكلى بالإكثار من شرب المياه ومرضى الكبد بعدم الإكثار من تناول اللحوم والأكلات الدسمة لتجنب ترسب الدهون في الكبد.وقال عصمت خلال تصريحاته لبرنامج "هذا الصباح" المُذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، إن نسبة اللحوم التي يتناولها مريض الكبد في اليوم يجب ألا تزيد علي 100 جرام مع الإكثار من شرب المياه وتناول الخضروات والفاكهة الطازجة وتجنب الملح، لافتًا إلى أن مريض الكلى يجب عليه عدم الإكثار من تناول البروتين والاكتفاء بتناول فقط 50 جراما من اللحوم الحمراء.وأضاف أن إكثار مريض الكبد من اللحوم قد يؤدي لإصابته بغيبوبة كبدية خاصة لمرضى تليف الكبد وعدم انتظام وظائف الكبد، فضلًا عن الاستسقاء وتورم القدمين.