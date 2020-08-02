«للمرة الأولى منذ 12 قرنًا».. رسامة قمصين بجبل القلالي

شهد دير القديس مكاريوس السكندري بجبل القلالي بالبحيرة، صباح اليوم، الرسامة القمصية الأولى به منذ ١٢٠٠ سنة، لاثنين من رهبانه، وسيم الأنبا باخوميوس مطران البحيرة ومطروح والخمس مدن الغربية ورئيس الدير، بمشاركة نيافة الأنبا إيساك الأسقف العام والمدبر الروحي للدير ذاته، كلًّا من الراهب مرقس السكندري والراهب تادرس السكندري، في رتبة القمصية، خلال صلوات القداس الإلهي.وقال نيافة الأنبا باخوميوس، قبيل صلوات الرسامة: "آباؤنا علمونا أن الكهنوت دعوة واختيار ومسحة وإرسالية.. لهذا نقوم برسامة اثنين من الآباء الرهبان قمامصة بدير القديس مكاريوس السكندرى بجبل القلالي، وهما الأب الراهب القس مرقس السكندري، والأب الراهب القس تادرس السكندري، وتعتبر سيامة اليوم حدثًا تاريخيًّا لأنها أول مرة تتم رسامة قمامصة في جبل القلالي منذ ١٢ قرنًا".