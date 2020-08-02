ياسر زكي مرشح «مستقبل وطن»: مصر دولة شابة مقارنة بدول أخرى.. وتأهيل الشباب لسوق العمل ضرورة

◄ 21 % من السكان تحت 30 سنة.. و2.7 مليون أسرة يقودها الشباب◄ أهمية صياغة خطة للحد من استقطاب الشباب فى مسارات تهدد مقدرات الدولة◄ ضرورة التوسع في المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.. وربط التعليم بسوق العملسياسة البناء دبت الروح من جديد في جميع القطاعات بعد حالة الشيخوخة والضبابية التي عاشتها البلاد قبل ٣٠ يونيو، وشهدت السنوات الست الأخيرة، جهودا للدولة المصرية لوضع الشباب على رأس الأولويات السياسية.. ايمانا بدورهم الفعال باعتبارهم عصب المجتمع وجيل الوسط الذي ينتظر دوره فى قيادة الأمة.. هذا ما أكده مرشح حزب مستقبل وطن في انتخابات مجلس الشيوخ على المقاعد الفردية بالقاهرة ياسر زكى، موضحا انه تم التأكيد في أكثر من مناسبة رسمية على مدار الست أعوام السابقة على إبراز دور الشباب وضرورة الاستعانة بهم وتأهيلهم لتولى القيادة.وقال ياسر زكى، أن انخراط الشباب فى العمل العام والتنفيذي من أهم للمكاسب لهم، ويؤهلهم للقدرة على تحمل المسئولية، مطالبا بإعطائهم الفرصة للتقدم بأفكارهم النظرية إلى مؤسسات الدولة المختلفة، وتشكيل مجموعات منهم في شتى المجالات للعمل مع الحكومة فى رصد واقع المشكلات واقتراح الحلول لها، والعمل على الاستفادة من ثروة مصر البشرية المتمثلة في الشباب، والذين يمثلون طبقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، في الفئة العمرية "18 ـ 29 سنة" ما يزيد عن 20.2 مليــون نسمة بنسبة 21% من إجمالي السكان ، وبلغ عدد الأسـر التي يرأسها شباب نحو مليوني و877 ألف و14 أسرة بنسبة 12.3% من إجمالي الأسـر، والفئة العمرية من 29-44 عاما بلغت ما يقرب من 23%.واكد مرشح حزب مستقبل وطن، أن أزمة انتشار فيروس كورونا كشفت عن أن مصر دولة شابة وفتية، وأكثر من نصف سكانها في مرحلة الشباب، وهو ما ساهم في عدم ارتفاع نسب الإصابات والوفيات الى المستويات التي ولازالت تصل اليها العديد من الدول الأخرى، مما يؤكد على أن المستقبل للشباب، وأن الايمان بهم هو واقع لا يمكن انكاره وخطوة مهمة لا يمكن تأجيلها.ووجه ياسر زكى مرشح مستقبل وطن، الى أهمية استمرار العمل على توجيه طاقات الشباب، وتكريس مفاهيم الوحدة الوطنية، ودعم القيم الأخلاقية وتنمية روح الولاء للوطن والحفاظ على الممتلكات العامة، فضلاً عن النهوض بالشباب رياضياً واجتماعياً وثقافياً وإبراز دورهم في أداء واجباتهم، وكذلك توعية الشباب بالتحديات التي يفرضها انتشار التكنولوجيا البازغة في العصر الحالي، وتأثيرها على فرص العمل خلال المستقبل المنشود، موضحا أن كتلة الشباب تشكل الشريحة الأكبر من المجتمع، ومن ثم تمثل طاقة إيجابية هائلة إذا ما أحسن استخدامها، مشدداً فى هذا الصدد على أهمية صياغة خطة عمل طموحة وتدريجية بهدف العمل على الحد من ظاهرة استقطاب الشباب فى مسارات تهدد مقدرات وكيان الدولة من خلال توعيتهم بالمتطلبات الاقتصادية لتلبية حاجات الدولة المصرية، وكذلك الخسائر الجسيمة التي تعود عليها نتيجة تفشي الفوضى وعدم الاستقرار.وأكد زكى على ضرورة العمل على تأهيل الشباب لسوق العمل، من خلال ربط التعليم باحتياجات السوق، من خلال التركيز على المشروعات التنموية، وخاصة الصناعات كثيفة العمالة التي توفر فرص عمل كثيرة للشباب، والعمل على وصول تلك المشروعات لكافة محافظات الجمهورية، لتحقيق أكبر توسع واستفادة من الطاقات الشبابية، وتوفير التمويلات اللازمة والدعم الفني المطلوب، والخدمات غير المالية للمستثمرين الصغار والسيدات وخريجي المدارس الفنية والجامعات، للمشاركة فى تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة.ودعا المرشح ياسر زكى الى ضرورة التوسع في المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وتقديم المزيد من التيسيرات للشباب الراغب في إقامة مثل هذه المشروعات، وذلك بعد الإنجازات التى شهدها القطاع خلال آخر 5 سنوات، بعد توجهات الدولة لزيادة اهتمام الدولة بدعمه خاصة الموجه للشباب، باعتباره قاطرة التنمية لأى اقتصاد، لافتا الى ارتفاع إجمالي التمويلات التى تم تقديمها للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة لأكثر من 23 مليار جنيه، منذ عام 2014 وحتى الآن، وهو ما يمثل 50 % من إجمالي التمويلات التى أتاحها الجهاز منذ أن كان يعمل تحت اسم الصندوق الاجتماعي للتنمية.