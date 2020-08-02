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الأحد 02 أغسطس 2020 الموافق 12 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

حركة سياحية متزايدة بمطاري شرم الشيخ والغردقة في عيد الأضحى

الأحد 02/أغسطس/2020 - 01:54 م
مطار شرم الشيخ
مطار شرم الشيخ
محمود السعدى
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كشف مصدر مسؤول بالشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، عن زيادة الحركة الجوية المنتظمة وغير المنتظمة بمطاري شرم الشيخ والغردقة الدوليين خلال أيام عيد الأضحى، بالإضافة إلى زيادة الرحلات الجوية الداخلية الوافدة من مطار القاهرة الدولي والتابعة لشركة مصر للطيران للخطوط الجوية.

وأضاف المصدر في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن مطار شرم الشيخ الدولي شهد خلال أيام عيد الأضحى وصول ما بين 4 إلى 6 رحلات جوية سياحية قادمة من بيلاروسيا وأوكرانيا، فضلا عن تسيير شركة مصر للطيران رحلتين بين مطاري القاهرة وشرم بزيادة رحلة واحدة عن الأيام العادية.

واستطرد، أن مطار الغردقة الدولي شهد وصول 5 رحلات جوية سياحية منتظمة قادمة من عدة دول أوروبية لنقل آلاف السائحين إلى محافظة البحر الأحمر لزيارة المعالم السياحية والمناظر الطبيعية الخلابة، كما قامت مصر للطيران بزيادة رحلاتها بين الغردقة والقاهرة إلى رحتلين يوميا خلال أيام العيد.

وأوضح المصدر، أن هناك تعليمات مشددة من جانب مسؤولي وزارة الطيران المدني بضرورة تقديم كل الخدمات والتسهيلات للوفود السياحية والركابية الوافدة إلى محافظتي جنوب سيناء والبحر الأحمر، وتذليل العقبات وحل المشكلات التي ربما تواجهه الحركة الركابية والجوية، فضلا عن اتخاذ وتطبيق جميع الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية المتبعة في تلك الظروف الراهنة التي يشهدها العالم حاليا، من انتشار فيروس كورونا المستجد.

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