4 أطعمة تقلل خطر الإصابة بسرطان الرئة

1- الأطعمة البرتقالية والحمراء

2- فول الصويا

3- الأسماك الدهنية

4- الخضروات الخضراء

وسط تهديد جائحة "كوفيد 19" وتأثير الفيروس بصورة مباشرة على الرئتين بصورة أساسية، ظهرت حاجة ماسة للمحافظة على هذا العضو الحيوي في جسم الإنسان من تعرضه لأي قصور.ونشر موقع "تايمز نيوز ناو" تقريرًا حول مجموعة من الأطعمة التي يمكن تضمينها لنظامك الغذائي، كي تبعدك عن التعرض لأي قصور في الرئة والإصابة بسرطان الرئة.تشمل قائمة الأطعمة البرتقالية والحمراء أطعمة مثل: الجزر والبرتقال والفلفل وغيرها.وتعتبر تلك الأطعمة غنية بالكاروتينويد وهو مضاد للأكسدة، ويمكن لهذه المواد المضادة للأكسدة حماية المدخنين من سرطان الرئة.ووفقًا لدراسة صحية صينية، يمكن لهذه المواد المضادة للأكسدة تقليل خطر الإصابة بالسرطان بنسبة 25 في المائة لدى غير المدخنين، وبنسبة 37 في المائة لدى المدخنين.تشير بعض الأبحاث إلى أن هرمون الإستروجين قد يلعب دورًا في سرطان الرئة، كما يلعب دورًا مماثلًا في تطور سرطان الثدي، وبما أن أطعمة الصويا تساعد في إبقاء الهرمون تحت السيطرة، فقد يكون تضمين فول الصويا في نظامك الغذائي فكرة جيدة لإبقاء سرطان الرئة بعيدًا عنك.الأسماك الدهنية مثل السلمون والسردين غنية بأحماض أوميجا 3 الدهنية، وتساعد هذه المغذيات في الحفاظ على صحة الرئتين من خلال تقليل تأثير دخان السجائر في الرئتين.الخضروات الخضراء مثل السبانخ غنية بالفولات، ويمكن أن تساعد في منع سرطان الرئة.حمض الفوليك هو نوع من فيتامين ب، الذي يحمي الخلايا من مسرطنات التبغ، ويقلل من خطر الإصابة بسرطان الرئة.