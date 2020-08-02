رفع 20 طن قمامة من شوارع شبرا الخيمة

أعلن حي شرق شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، اليوم الأحد، عن رفع 20 طن مخلفات قمامة من شوارع الحي.من جانبه قال الدكتور بكر عبدالمنعم، رئيس حي شرق شبرا الخيمة، إنه جرى رفع القمامة بالشوارع الآتية، شارع 15 مايو، وشارع 135 وشارع ترعة الإسماعيلية، والمحور، ومسطرد، وذلك بمعدات شملت لودرين، وباكتيتين، و9 عربات، و10 سيارات وسط، وسيارتين مكبس، مشيرًا إلى أنه جرى الدفع بعربة مياه لرش الحدائق وجار العمل والمتابعة.من جانبه وجه اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، باستمرار العمل بالطاقة القصوى خلال إجازات العيد لراحة المواطنين، ومنع الإجازات ورفع القمامة من الشوارع.