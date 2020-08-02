الجزائر: اتصالات مع الدول المنتجة للقاح كورونا

وجه الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون اليوم، بالإسراع في الاتصالات اللازمة مع الدول التي تقدمت في أبحاثها الخاصة بإنتاج لقاح لفيروس كورونا للحصول عليه فور الشروع في تسويقه.وذكر بيان للرئاسة الجزائرية، اليوم الأحد: "أصدر اليوم الرئيس عبدالمجيد تبون تعليمات إلى الوزير الأول (رئيس الوزراء) بالإسراع في إجراء الاتصالات اللازمة مع الدول التي تقدمت فيها الأبحاث العلمية لإنتاج اللقاح ضد وباء فيروس كورونا، لاقتناء هذا اللقاح بالكميات المطلوبة فور تسويقه".يذكر أن آخر حصيلة رسمية أعلنتها اللجنة الوطنية لمتابعة فيروس كورونا بالجزائر، أمس السبت، عن ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا بالبلاد إلى 30 ألفا و950 مصابا، و1223 حالة وفاة.