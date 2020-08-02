«صحة الشرقية»: المراكز الطبية والوحدات الصحية خدمت 5 ملايين مواطن

أعلنت مديرية الصحة بالشرقية، أن قامت المراكز الطبية والوحدات الصحية وعيادات الحي ومكاتب الصحة وعددهم ٤٨٤ بالمحافظة، قد قامت بتقديم الخدمة الطبية لما يقارب ٥ ملايين مواطن، خلال ٦ أشهر.وقال الدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، إنه تم تقديم خدمات الرعاية الأولية والعيادات الخارجية والتطعيمات وغيرها من الخدمات الأخري لـ٤.٩٨٧.٢٣٣ مواطن، منها توقيع الكشف الطبي علي المرضي بالعيادات الخارجية لـ١.٢٩٧.٥٤٤ مريض، وتقديم الخدمات الطارئة بالاستقبال لـ٧٥.١٧٨ مواطن، وخدمات متابعة الحوامل المترددة لعدد ١٢٩.٥٨٣، والحوامل الجدد ٥١.٢٠١، ومتابعة الحالة الصحية لـ ٤٦٤.٩٨٢ طفل، والتطعيم الروتيني لـ٦٥٠.٩١٥ طفل، وتقديم خدمات تنظيم الأسرة لـ١.١٨٨.١٢٧ سيدة، وتقديم خدمات طب الأسنان لـ٢٤١٠٥٠ مواطنًا وإجراء ٨٨٨٦٥٣ فحصا معمليا للمرضي.وقدم وكيل الوزارة الشكر لمدير عام الطب الوقائي ومدير الرعاية الأساسية وجميع العاملين بالطب الوقائي والمشاركين في هذا العمل علي الجهود المبذولة لصالح المواطنين بمحافظة الشرقية.