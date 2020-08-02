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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الإمارات وباكستان تبحثان تعزيز العلاقات الثنائية

الأحد 02/أغسطس/2020 - 01:34 م
الاماراتي ناصر بن
الاماراتي ناصر بن ثاني الهاملي
أش أ
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بحث وزير الموارد البشرية والتوطين الاماراتي ناصر بن ثاني الهاملي مع سيد ذو الفقار بخاري المساعد الخاص لرئيس مجلس وزراء باكستان لشؤون المغتربين وتطوير الموارد البشرية سبل تعزيز التعاون وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين في مجالات وقضايا العمل.

وصرح الهاملي – في بيان نشرته وكالة أنباء الإمارات "وام" اليوم الأحد - أنه تم خلال اللقاء استعراض حزمة المبادرات والقرارات التي يتم تطبيقها في سوق العمل الإماراتي لدعم أصحاب العمل والعاملين في القطاع الخاص وتمكين طرفي علاقة العمل من مواجهة تداعيات فيروس (كوفيد 19) الذي أثر في اقتصادات وأسواق العمل العالمية.

وأكد أن الجانبين حرصا على مواصلة تنفيذ الخطط والمشاريع المشتركة بما يتوافق مع مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين في مجالات العمل.

كما استعرض المبادرة الإنسانية "الاجازة المبكرة" التي تتيح لمن يرغب من المقيمين العاملين في القطاع الخاص بالعودة إلى بلدانهم وذلك من خلال تقديم مواعيد إجازاتهم السنوية أو الاتفاق مع المنشآت العاملين لديها على منحهم إجازة من دون أجر.

من جانبه، أشاد الوزير الباكستاني بالجهود المبذولة للحد من تفشي فيروس "كورونا" ووقاية فئة العمال بالامارات ومن ضمنهم الجالية الباكستانية وحماية حقوقهم مثمنا في الوقت ذاته المبادرات الإنسانية التي تستفيد منها مختلف فئات العمالة في الدولة.

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