رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 02 أغسطس 2020 الموافق 12 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

خطوة استفزازية جديدة.. الغنوشي: أرغب في زيارة تركيا قريبا

الأحد 02/أغسطس/2020 - 01:34 م
الغنوشي
الغنوشي
أمينة ذكى
طباعة
في خطوة استفزازية جديدة، رحب رئيس البرلمان التركي مصطفى شنطوب، ببقاء رئيس البرلمان التونسي وزعيم حركة النهضة الإخوانية راشد الغنوشي في منصبه بعد فشل تصويت لسحب الثقة.

وأعلنت رئاسة البرلمان التركي، في بيان رسمي، أن شنطوب وجه تهنئة لراشد الغنوشي بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، وأكد أنه يتابع أخر المستجدات السياسية على الساحة التونسية عن كثب، وفقا لما نقلته وسائل إعلام تونسية.

وأكد الغنوشي أهمية توطيد العلاقات بين تونس وتركيا، معربا له عن رغبته الشديدة لإجراء زيارة إلى تركيا في أقرب وقت ممكن.

يأتي هذا في أعقاب التطورات الاأخيرة التي شهدها البرلمان التونسي وتحديدا جلسة الخميس الماضي، والتي لم تنتهي بإعلان سحب الثقة من الغنوشي لكنها كشفت عن تراجع شعبية الغنوشي داخل وخارج البرلمان التونسي لاسيما مع تصويت 97 نائبا لصالح سحب الثقة و16 فقط ضدها.

وتأتي عريضة سحب الثقة من الغنوشي، بعد اتهام الأحزاب المعارضة بأنه تعمد الإخلال بالنظام الداخلي والفشل في إدار الجلسات وتقدموا بعريضة لسحب الثقة وهي تستوجب توقيع ثلث نواب البرلمان الذي يضم 217 نائبا.

موضوعات متعلقة

مقتل شاب مصرى بعيار نارى على يد أردنى

تعرف على حالة الطقس ثالث أيام عيد الأضحى المبارك

عادل إمام يكشف تفاصيل علاقته بـ«عبدالناصر»

الكويت: قرار وقف رحلات الطيران من مصر «محل مراجعة»

الصور

image description

توزيع الحلوى فى شارع 306

image description

احتفال المصريين بثانى أيام العيد بحدائق الشوارع

image description

«العيد فى مصر غير».. «الأضحى» كما رآه سودانيو مصر

image description

«مسيحى» يذبح أضاحى العيد.. «بالفرحة اتجمعنا»

image description

أول أيام «عيد محمود».. صلاة وبلالين وفرحة «الدبيحة»

الأكثر قراءة

«التعليم» تكشف مفاجأة بقائمة أوائل الثانوية العامة

بمجموع 409.5 درجة.. «الدستور» تنفرد بتفاصيل الأولى على الثانوية

رابط نتيجة الثانوية العامة 2020 بالاسم.. اعرف نتيجة الصف الثالث الثانوي برقم الجلوس

تفاصيل ظهور نتيجة الثانوية العامة 2020 برقم الجلوس عبر «الدستور»

إنفوجراف

image description

أبرز مؤشرات سوق الاتصالات فى مصر (انفوجراف)

image description

استولى على 63 مليون جنيه.. خلافات هيفاء وهبي ومدير أعمالها

image description

سرقها وأنكر الزواج.. أزمة المطربة شيما عادل ولاعب الأهلي السابق (إنفوجراف)

image description

الشيطان.. قتل أسرته ليتزوج عشيقته المتزوجة

أيام زمان

عادل إمام يكشف تفاصيل علاقته بـ«عبدالناصر»

مأساة البيه البواب.. سر لجوء أحمد زكي لـ«كاتب كبير» لتوجيهه بعد وفاة صلاح جاهين

اعترافات أحمد فؤاد نجم.. «زورت استمارات فدخلت السجن وشتمت الزمالك لهذا السبب»

أراد أن يتعلم منه التمثيل فضربه بالقلم.. هكذا بدأت علاقة أنور وجدي بـ يوسف وهبي

نجم الساعة

مأساة البيه البواب.. سر لجوء أحمد زكي لـ«كاتب كبير» لتوجيهه بعد وفاة صلاح جاهين

منوعات

4 أطعمة تقلل خطر الإصابة بسرطان الرئة

لماذا لا يجب على الأطفال ارتداء الكمامة؟

«بسبب البصل الأحمر».. إصابة مئات الأمريكيين بعدوى «السالمونيلا»

خبيرة روسية تقارن بين فوائد اللحوم والأسماك

مقالات الرأي
د.كريمة الحفناوى
قاطعوا المنتجات التركية
ماجد حبته
دواجن مصر.. ولوردات بريطانيا!
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ محمد الأحمدى الظواهرى.. جمع مع شدته تواضعًا وزُهدًا فى الدنيا «2-2»
ماجد حبته
الأضحى.. آيا صوفيا.. والأقصى
المزيد

الثقافة

عودة عرض «كأنك تراه» على مسرح الطليعة.. الليلة

وائل الفشني يحيي حفلًا للإنشاد الديني بساقية الصاوي 17 أغسطس

«رواية الإنسان».. ورشة كتابة أدبية بإشراف حمدي أبو جليل مطلع سبتمبر

افتتاح معرض «شيخوخة» بجاليرى «لمسات».. الأربعاء