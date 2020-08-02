خطوة استفزازية جديدة.. الغنوشي: أرغب في زيارة تركيا قريبا

في خطوة استفزازية جديدة، رحب رئيس البرلمان التركي مصطفى شنطوب، ببقاء رئيس البرلمان التونسي وزعيم حركة النهضة الإخوانية راشد الغنوشي في منصبه بعد فشل تصويت لسحب الثقة.وأعلنت رئاسة البرلمان التركي، في بيان رسمي، أن شنطوب وجه تهنئة لراشد الغنوشي بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، وأكد أنه يتابع أخر المستجدات السياسية على الساحة التونسية عن كثب، وفقا لما نقلته وسائل إعلام تونسية.وأكد الغنوشي أهمية توطيد العلاقات بين تونس وتركيا، معربا له عن رغبته الشديدة لإجراء زيارة إلى تركيا في أقرب وقت ممكن.يأتي هذا في أعقاب التطورات الاأخيرة التي شهدها البرلمان التونسي وتحديدا جلسة الخميس الماضي، والتي لم تنتهي بإعلان سحب الثقة من الغنوشي لكنها كشفت عن تراجع شعبية الغنوشي داخل وخارج البرلمان التونسي لاسيما مع تصويت 97 نائبا لصالح سحب الثقة و16 فقط ضدها.وتأتي عريضة سحب الثقة من الغنوشي، بعد اتهام الأحزاب المعارضة بأنه تعمد الإخلال بالنظام الداخلي والفشل في إدار الجلسات وتقدموا بعريضة لسحب الثقة وهي تستوجب توقيع ثلث نواب البرلمان الذي يضم 217 نائبا.