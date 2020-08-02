ضبط 22 مخالفا لقرارات وقف البناء

واصلت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية جهودها لمواجهة أشكال الخروج على القانون، وما أعلنته الوزارة من التصدى بكل حسم وحزم لمن يخالف القرار الصادر بإيقاف أعمال بناء المساكن الخاصة بكافة المحافظات.ضبطت أجهزة وزارة الداخلية (22) شخصا لمخالفتهم القرار المشار إليه وذلك خلال 24 ساعة.وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.