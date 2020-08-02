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الأحد 02 أغسطس 2020 الموافق 12 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«إيلير ميتا» يجدد الدعوة للرئيس السيسي لزيارة ألبانيا

الأحد 02/أغسطس/2020 - 01:30 م
إيلير ميتا
إيلير ميتا
أش أ
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أعرب الرئيس الألباني "إيلير ميتا" عن خالص تقديره للدفعة القوية التي شهدتها العلاقات الثنائية بين بلاده ومصر.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس الألباني، لسفير جمهورية مصر العربية لدى ألبانيا محمد خليل، في إطار التوديع بمناسبة انتهاء مهام عمله بتيرانا.

وذكرت الخارجية - في بيان اليوم الأحد - أن الرئيس الألباني قام خلال اللقاء بتجديد الدعوة للرئيس عبد الفتاح السيسي لزيارة ألبانيا.

كما وجه الرئيس الألباني الدعوة للشركات المصرية للاستثمار في بلاده باعتبارها بوابة الدخول للأسواق الاقتصادية لدول غرب البلقان.

وأعرب عن سعادته بالزيارة الرسمية التي قام بها إلى مصر خلال العام الماضي ولقائه خلال الزيارة بالرئيس السيسي، ورئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ورئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال.

وفي نهاية اللقاء، قدّم الرئيس الألباني الشكر للسفير المصري على دوره في تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون بين البلدين.

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