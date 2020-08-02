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الأحد 02 أغسطس 2020 الموافق 12 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

رصف شوارع بأسيوط ضمن خطة المحافظة لرفع كفاءة الطرق

الأحد 02/أغسطس/2020 - 01:28 م
رصف شوارع أسيوط
رصف شوارع أسيوط
أسيوط _ محمد أبو شادي:
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قال محمد بشير رئيس حي غرب أسيوط إنه تنفيذًا للخطة الموضوعة لرفع كفاءة وتطوير الشوارع والميادين تم التنسيق مع مشروع وحدة الرصف بالمحافظة برئاسة المهندس أسامة أحمد مدير المشروع وتم رصف شارع بين الجناين بالمحطة بعد الانتهاء من توسعته لتحقيق سيولة مرورية بهذه المنطقة وتقديم خدمة أفضل للمواطنين.

وأوضح أيمن محروس رئيس حي شرق إنه تم رصف المدخل الجنوبي للمدينة بجوار ميدان أم البطل بمنطقة نزلة عبد اللاه لافتًا إلى استمرار رفع كفاءة الشوارع ضمن الخطة الاستثمارية للحي تنفيذًا لتوجيهات محافظ أسيوط لتحسين حالة الشوارع واعادة المظهر الحضاري والجمالي للمحافظة.

وأكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط أن عمليات رصف الشوارع في مدن ومراكز المحافظة مستمرة بالإضافة إلى عمليات رد الشئ لأصله وذلك ضمن خطة المحافظة لتحسين حالة الشوارع الرئيسية والفرعية وتحقيق السيولة المرورية وتحسين الخدمات وفقًا للاولويات واحتياجات المواطنين لافتًا إلى قيام وحدة مشروع الرصف التابع للمحافظة برصف شارع بين الجناين بحي غرب مدينة أسيوط ورصف المدخل الجنوبي للمدينة بنطاق حي شرق مشيرًا إلى ضرورة التنسيق بين كافة الجهات التنفيذية بالمحافظة لإعادة الوجه الحضاري للميادين والشوارع الحيوية بالمحافظة.

وأوضح محافظ أسيوط إنه جاري دفع عجلة العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها بالقطاعات الخدمية المختلفة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين لافتا إلى أن أعمال الرصف تأتي في مقدمة المرافق والمشروعات التي تقوم المحافظة بتنفيذها لتلبية احتياجات المواطنين وتحقيق السيولة المرورية مؤكدًا أن الدولة تعمل جاهدة على الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين وخاصة في الصعيد تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ضمن رؤية مصر 2030 واستراتيجية التنمية المستدامة مشددًا على ضرورة متابعة الأعمال والانتهاء منها في أسرع وقت.
رصف شوارع بأسيوط
رصف شوارع بأسيوط
رصف شوارع بأسيوط
رصف شوارع بأسيوط
رصف شوارع بأسيوط
رصف شوارع بأسيوط
رصف شوارع بأسيوط
رصف شوارع بأسيوط
رصف شوارع بأسيوط
رصف شوارع بأسيوط

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