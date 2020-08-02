تدابير مكافحة كورونا تشجع البريطانيين على السياحة الداخلية

في ظل تدابير مكافحة وباء كوفيد-19 في بريطانيا، بينها خصوصا الحجر الصحي على الوافدين من إسبانيا، اختار بريطانيون كثر تمضية إجازتهم الصيفية في بلدهم، ما يثير ارتياحا لدى الأخصائيين في السياحة.فبعد أشهر من الحجر المنزلي بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، لم يكن العاملون في القطاع السياحي، سواء الفنادق أو مواقع التخييم أو المطاعم، يعلّقون آمالا كبيرة على الموسم الصيفي هذا العام.وقد تأخر الإذن باستئنافهم العمل حتى يوليو، كما أن التقلبات الجوية لم تفتح شهية الزوار الأجانب على المجيء.ويقول ماركوس بارنز لوكالة فرانس برس من أمام متجره للتذكارات السياحية "نشاطنا الراهن لا يوازي ربع ما نحققه في الأوضاع العادية. أظن أن النسبة لا تتعدى 2 % أو 3 %".